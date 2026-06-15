Pakistan ordusuna ait uçak yere çakıldı: 2 pilot yaşamını yitirdi

Pakistan’da Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağı düştü. Kaza nedeniyle 2 pilot hayatını kaybetti.

Pakistan ordusuna ait uçak yere çakıldı: 2 pilot yaşamını yitirdi
AA

Pakistan İçişleri Bakanlığının, X sosyal medya platformundaki hesabından kazaya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan bölgesinde Pakistan Hava Kuvvetlerine ait eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi'nin kazadan derin üzüntü duyduğu ve hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye dileklerini ilettiği aktarıldı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#PAKİSTAN

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