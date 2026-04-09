Pakistan Savunma Bakanı: “İsrail, insanlık için bir kötülük ve lanettir”

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Lübnan'a yönelik saldırılarına devam eden İsrail'e sert tepki gösterdi. Asif, "İsrail, insanlık için bir kötülük ve lanettir, İslamabad'da barış görüşmeleri sürerken Lübnan'da soykırım işleniyor.

Masum vatandaşlar İsrail tarafından öldürülüyor, önce Gazze, sonra İran ve şimdi de Lübnan, kan dökülmesi hiç durmaksızın devam ediyor. Filistin topraklarında, Avrupalı Yahudileri ortadan kaldırmak amacıyla bu kanserli devleti kuranların cehennemde yanmasını umuyor ve dua ediyorum" dedi.