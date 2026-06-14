Pakistan şiddetli yağışlara teslim oldu: 7 can kaybı

Pakistan şiddetli yağışların etkisi altına girdi. Çatı ve duvarların çökmesiyle 7 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan şiddetli yağışlara teslim oldu: 7 can kaybı
DHA

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bannu, Shangla ve Mansehra kentlerinde yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucunda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), değişken hava şartları nedeniyle artan sel riskine karşı uyarıda bulundu. Swat, Upper Dir, Kohistan, Buner ile diğer ilçe ve bölgeler için alarm yayımlatan PDMA, vatandaşlardan nehirlerden ve derelerden uzak durmalarını istedi.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör

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