Pakistan şiddetli yağışlara teslim oldu: 7 can kaybı

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletine bağlı Bannu, Shangla ve Mansehra kentlerinde yağışların yol açtığı çatı ve duvar çökmeleri sonucunda 2'si çocuk 7 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı.

İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), değişken hava şartları nedeniyle artan sel riskine karşı uyarıda bulundu. Swat, Upper Dir, Kohistan, Buner ile diğer ilçe ve bölgeler için alarm yayımlatan PDMA, vatandaşlardan nehirlerden ve derelerden uzak durmalarını istedi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör