Pakistan sınırında terör operasyonu: 8 militan etkisiz hale getirildi

Pakistan Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, operasyonun Hayber Pahtunhva'nın Bannu bölgesinde istihbarat üzerine başlatıldığı belirtildi.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği bildirilirken, 8 militanın etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Pakistan ordusu, 10 Kasım'da Hindistan destekli 20, 20 Kasım'da da 30 militanın öldürüldüğünü duyurmuştu.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.