Pakistan, terörü birlikte yenmek için İran ve Afganistan ile temas halinde

Radio Pakistan'daki habere göre, başkent İslamabad'da basın toplantısı düzenleyen Asıf, ülkesinin İran ve Afganistan ile dostça ilişkilerden memnun olduğunu ifade etti.

Asıf, İran ve Afganistan ile terörü yenmek ve terör gruplarının bu üç ülkenin topraklarını birbirlerine karşı kullanmaması için temas halinde olduklarını kaydetti.

Asıf, konuyla ilgili daha fazla detay paylaşmadı.

Pakistan, terör örgütlerinin Afganistan topraklarını kullanarak Pakistan'a saldırılar gerçekleştirildiğini belirtiyor.

Zaman zaman İran topraklarından da Pakistanlı askerlere yönelik saldırılar düzenleniyor.

Pakistan ordusu 18 Ocak'ta, Belucistan eyaletinde İran topraklarından güvenlik güçlerinin konvoyunu hedef alan saldırıda 4 askerin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

TERÖR SALDIRILARI ARTTI

Pakistan Talibanı (TTP), son dönemde saldırılarını artırdı.

TTP, 28 Kasım 2022'de sosyal medyadan, 10 Mayıs 2022'de İslamabad yönetimi ile başlatılan ateşkesin sona erdiğini ve mensuplarına ülke genelinde güvenlik güçlerine saldırı emri verdiğini açıklamıştı.

Pakistan, TTP'yi terör örgütü kabul ediyor.

İslamabad merkezli düşünce kuruluşu Güvenlik Çalışmaları ve Araştırma Merkezinin (CRSS) paylaştığı verilere göre, Pakistan'da 2022'de 506 terör saldırısında 290'ı güvenlik gücü, 311'i sivil 601 kişi hayatını kaybetti, 741 kişi yaralandı.

Saldırıların büyük çoğunluğu Afganistan-Pakistan sınır bölgelerinde düzenlendi. Bu saldırıların çoğunu TTP, Belucistan Kurtuluş Ordusu (BLA) ve DEAŞ-H gibi örgütler üstlendi.

Pakistan'da 2022'de terör saldırıları bir önceki yıla göre yüzde 15 arttı.