Pakistan ve İsviçre Dışişleri Bakanları, ABD-İran konusunu görüştü

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, İsviçreli mevkidaşı Cassis ile telefonda görüştü.

KAT EDİLEN YOL "CESARET VERİCİ"

Görüşmede, ABD ile İran arasında kat edilen yolu "cesaret verici" olarak nitelendiren iki bakan, verilen çabaların bölgede en kısa zamanda barış ve istikrara yol açmasını umduklarını kaydetti.

Dar ve Cassis, yakın iletişim halinde olunması konusunda mutabık kaldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör