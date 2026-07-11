Pakistan ve Suudi Arabistan’dan telefon diplomasisi!

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ve Suudi mevkidaşı Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede son bölgesel gelişmeleri ele alan iki bakan, haziranda imzalanan mutabakat zaptına rağmen İran'da gerilimin tırmanmasından duydukları endişeyi aktardı.

"BAKANLAR ÇATIŞMANIN YİNELENMESİNİN KİMSENİN ÇIKARINA OLMADIĞI KONUSUNDA MUTABIK KALDI"

Açıklamada, "Bakanlar çatışmanın yinelenmesinin kimsenin çıkarına olmadığı ve bölgesel barış ve istikrarı sağlama çabalarını baltaladığı konusunda mutabık kaldı." ifadesine yer verildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Dar görüşmede, tüm taraflara azami itidal göstermeleri ve arabuluculuk çabalarında barışçıl ve anlamlı bir sonuca ulaşmak için gerekli zaman ve alanı tanımaları çağrısını tekrarladı.

Görüşmede iki bakan, yakın temas halinde kalınması konusunda görüş birliğine vardı.

Savaşı sonlandırmak için ABD ve İran, 14 Haziran'da İslamabad Mutabakatı imzalamış, mutabakat ile nihai anlaşma için 60 günlük müzakere süresi öngörülmüştü.

Ancak ABD ordusu, 8 Temmuz'da İran'a karşı yeni saldırılar başlatmış, İran da bu saldırılara misilleme olarak komşu ülkelerdeki ABD üslerini hedef almıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör