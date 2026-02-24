Pakistan’da 2 ayrı kanlı olay ülkeyi sarstı: 8 ölü

Çatışmanın ardından araçlarda bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi. Saldırganlar, iki aracı da ateşe verdikten sonra olay yerinden kaçtı.

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan 'ın Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesinde motosikletli saldırganlar, yoldan geçen iki araca ateş açtı.

"DUR" İHTARINA UYMADILAR

Diğer olayda yetkililer, Panjgur'un İran sınırına yakın bir bölgesinde güvenlik güçlerinin iki araca "dur" ihtarında bulunduğunu belirtti.

Araçlardan birinin şoförünün, ihtara uymayarak kaçmaya çalışması üzerine güvenlik görevlileri ateş açtı. Olayda 2 Afgan kadın öldü.

Pakistanlı yetkililer, araçlardaki kişilerin Pakistan'a yasa dışı yollarla giren Afgan uyruklu göçmenler olduğunu açıkladı.