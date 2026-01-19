Pakistan'da 5,8 büyüklüğünde sarsıntı
Pakistan'ın kuzeyinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Dawn gazetesinin haberine göre Pakistan Meteoroloji Birimi, ülkenin Gilgit-Baltistan, Peşaver ve Hayber Pahtunhva eyaletlerini etkileyen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada, 10 kilometre derinlikte kaydedilen depremde can ve mal kaybına ilişkin henüz bilgi verilmedi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) da Barishal bölgesinin 50 kilometre kuzeybatısında kaydedilen depremin büyüklüğünü 5,9 olarak duyurdu.