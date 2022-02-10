Pakistan’da akılalmaz olay! Erkek çocuğu olsun diye kafasına çivi çaktılar!

Pakistan basının da yer alan haberlerde, kadının kocasının onu terk etmekle tehdit ettiği ve kadının da bu nedenle böyle bir olaya kalkıştığı belirtilirken, kadının çiviyi kendi kafasına mı çaktığı yoksa birisinin ona yardım mı ettiği belli değil. Suleman'a göre, her şey kadının evinde oldu ve aile üyelerinin kafasındaki çiviyi çıkarmaya çalıştıklarını ancak başarısız olduklarını ifade etti.