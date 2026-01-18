Pakistan’da alışveriş merkezini alevler sardı: 6 ölü
Pakistan’da bir alışveriş merkezinde yangın çıktı. Olay nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti.
Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde yerel saatle 11.30 civarında yangın çıktı.
Yetkililer, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.
Yangının yaklaşık yüzde 30'unun kontrol altına alındığını belirten yetkililer, alışveriş merkezinde söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.