Pakistan’da alışveriş merkezini alevler sardı: 6 ölü

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Karaçi kentindeki bir alışveriş merkezinde yerel saatle 11.30 civarında yangın çıktı.

Yetkililer, yangında şu ana kadar 6 kişinin hayatını kaybettiğini, yaklaşık 20 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Yangının yaklaşık yüzde 30'unun kontrol altına alındığını belirten yetkililer, alışveriş merkezinde söndürme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.