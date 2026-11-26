Pakistan’da altı katlı bina yerle bir oldu: 3 ölü

Geo News kanalının haberine göre, Pakistan 'ın güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan Karaçi kentinde altı katlı bir bina inşaatı çöktü.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis, bina sahibi, müteahhit ve yetkililerin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma ve ihmal suçlamalarıyla dava açıldığı, bu kişilerden 4'ünün gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.

Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, basına yaptığı açıklamada, bina için tek kat izni alındığını ancak altı kat yapıldığını söyledi.

Şah, sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.