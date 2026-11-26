Pakistan’da altı katlı bina yerle bir oldu: 3 ölü
Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde inşaat halindeki bir bina çöktü. Olay nedeniyle 3 kişi can verdi.
Geo News kanalının haberine göre, Pakistan'ın güneyindeki Sindh eyaletinde bulunan Karaçi kentinde altı katlı bir bina inşaatı çöktü.
Arama kurtarma yetkilileri, çöken binanın enkazında kalan 3 kişinin öldüğünü, 14 kişinin yaralandığını duyurdu.
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Polis, bina sahibi, müteahhit ve yetkililerin de aralarında olduğu 10 kişi hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma ve ihmal suçlamalarıyla dava açıldığı, bu kişilerden 4'ünün gözaltına alındığı bilgisini paylaştı.
Sindh Eyaleti Başbakanı Murad Ali Şah, basına yaptığı açıklamada, bina için tek kat izni alındığını ancak altı kat yapıldığını söyledi.
Şah, sorumlular hakkında işlem yapılması çağrısında bulundu.