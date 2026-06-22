Pakistan'da araç, camiye daldı: Ölü ve yaralılar var
Pakistan'ın Karaçi kentinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç camiye daldı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı.
2 ÖLÜ, 30 YARALI
Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.
SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI
Kazanın ardından olay yerine gelen yetkililer inceleme başlatırken, sürücü gözaltına alındı ve araca el konuldu.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.