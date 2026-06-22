Pakistan'da araç, camiye daldı: Ölü ve yaralılar var

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde kontrolden çıkan ve freni tutmayan bir araç, dini bir toplantının düzenlendiği camiye daldı.

2 ÖLÜ, 30 YARALI

Bölgede büyük paniğe neden olan olayda 2 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.