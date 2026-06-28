Pakistan’da askeri karargaha kanlı saldırı: 3 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi
Pakistan’ın Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargahı hedef alan saldırıda dört saldırgan etkisiz hale getirildi. Çatışmada üç güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, yaralanan bir personel hastaneye kaldırıldı.
Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha silahlı saldırı düzenlendi.
Dört saldırganın araçlarını tesisin dış güvenlik bariyerine çarptıktan sonra güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği belirtildi.
Yetkililer, saldırganların, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini kaydederek, 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
ÖZEL EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ
Polis, bölgenin özel güvenlik birimi komandoları, terörle mücadele birimi ve yarı askeri güvenlik güçleri personeli tarafından güvenlik çemberine alındığı duyurdu.
Çatışmada bacağından vurulan bir güvenlik personelinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.
Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.