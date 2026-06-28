Pakistan’da askeri karargaha kanlı saldırı: 3 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Pakistan’ın Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargahı hedef alan saldırıda dört saldırgan etkisiz hale getirildi. Çatışmada üç güvenlik görevlisi yaşamını yitirirken, yaralanan bir personel hastaneye kaldırıldı.

Pakistan’da askeri karargaha kanlı saldırı: 3 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi
DHA

Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Karaçi kentinde yarı askeri güvenlik güçlerine ait bir karargaha silahlı saldırı düzenlendi.

Dört saldırganın araçlarını tesisin dış güvenlik bariyerine çarptıktan sonra güvenlik güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği belirtildi.

Yetkililer, saldırganların, güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle etkisiz hale getirildiğini kaydederek, 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Pakistan’da askeri karargaha kanlı saldırı: 3 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

ÖZEL EKİPLER BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Polis, bölgenin özel güvenlik birimi komandoları, terörle mücadele birimi ve yarı askeri güvenlik güçleri personeli tarafından güvenlik çemberine alındığı duyurdu.

Çatışmada bacağından vurulan bir güvenlik personelinin ise hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Olaya ilişkin inceleme devam ediyor.

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