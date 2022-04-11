Pakistan’da başbakanlık seçimi öncesi İmran Han’ın partisinden toplu istifa

Yerel basındaki haberlere göre, eski Başbakan Han'dan boşalan koltuk için bugün meclis toplandı.

Oylama başlamadan önce İmran Han'ın PTI'den eski Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, mecliste yaptığı açıklamada, bugün ulusun önünde kölelik ve kendine saygı olarak iki yol bulunduğunu vurgulayarak, seçimi boykot edip toplu olarak istifa ettiklerini söyledi.

PTI milletvekilleri, Kureyşi'nin açıklamasının ardından meclisten ayrıldı.