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  • Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor: Şiddetli yağışlarda ölü sayısı 37’ye yükseldi

Pakistan'da bilanço ağırlaşıyor: Şiddetli yağışlarda ölü sayısı 37’ye yükseldi

Pakistan’ın Hayber Pahtunhva ile Pencap eyaletlerinde şiddetli yağışlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

Pakistan’da bilanço ağırlaşıyor: Şiddetli yağışlarda ölü sayısı 37’ye yükseldi
DHA

Pakistan basını, Hayber Pahtunhva, Pencap ile Gilgit Baltistan bölgesinde 19 Temmuz'dan itibaren etkili olan şiddetli yağışların ani sellere ve toprak kaymalarına yol açtığını duyurdu.

Yetkililer, şiddetli yağışlar sonucu Hayber Pahtunhva'da 20 kişinin, Pencap'ta ise 17 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PAKİSTAN

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