Pakistan’da bir üniversitede patlama: 4 kişi ölü

Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite kampüsü içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi. Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.