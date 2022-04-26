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Giriş Tarihi: 26.4.2022 13:26

Pakistan'da bir üniversitede patlama: 4 kişi ölü

AA
Pakistan’da bir üniversitede patlama: 4 kişi ölü

Pakistan'dan bir üniversitede patlama meydana geldi. İlk alınan bilgilere göre 4 kişi öldü, çok sayıda kişi ise yaralandı.

Pakistan'da Karaçi Üniversitesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Geo News televizyonundaki habere göre, üniversite kampüsü içerisinde bir araçta henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 2'si yabancı uyruklu 4 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve ilkyardım ekibi gönderildi. Güvenlik güçleri, patlamanın sebebini araştırıyor.

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Pakistan'da bir üniversitede patlama: 4 kişi ölü
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