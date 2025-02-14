Pakistan’da bombalı saldırı: 11 ölü

Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Harnai'de önceden yola döşenen bir patlayıcı, 17 kömür madencisini taşıyan aracın geçişi sırasında infilak ettirildi. Bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yetkililer, 11 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin de yaralandığını açıkladı. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

İran ve Afganistan'la sınırı olan mineral zengini Belucistan, ayrılıkçı etnik Beluç grupların ayaklanmasına sahne oluyor.