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Giriş Tarihi: 19.12.2022 20:31

Pakistan'da bombalı saldırı: 13 yaralı

Pakistan’ın Khuzdar kentinde bombalı motosikletle düzenlenen saldırıda 3’ü çocuk olmak üzere toplam 13 kişi yaralandı.

İHA
Pakistan’da bombalı saldırı: 13 yaralı

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yer alan Khuzdar kentinde bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3'ü çocuk toplam 13 kişi yaralandı. Patlamanın yaşandığı bölgede bulunan hastanelerde acil durum ilan edilirken, yaralılardan 2'sinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

ÇOĞU KİŞİ İKİNCİ PATLAMADA YARALANDI

Görgü tanıkları, bölgede iki patlama yaşandığını, çoğu kişinin ikinci patlamada yaralandığını ifade etti. Khuzdar'da görevli polis memuru Muhammad Jan Sasoli, saldırının motosiklete yerleştirilen bir bomba ile düzenlendiğini belirterek, "Polis bölgeye ulaştı ve kordon altına aldı" dedi.

Saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi.

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Pakistan'da bombalı saldırı: 13 yaralı
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