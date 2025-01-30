Pakistan’da çatışma: 2 asker hayatını kaybetti

Pakistan ordusu, Afganistan sınırındaki Hayber Pahtunhva eyaletinde çıkan çatışmada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 6 Pakistan Talibanı (TTP) militanının öldürüldüğünü bildirdi.

Ordudan yapılan açıklamaya göre, Hayber Pahtunhva'ya bağlı Kuzey Veziristan bölgesinde TTP mensuplarının saklandığı yere baskın düzenlendi.

Baskının ardından çıkan çatışmada 2 asker yaşamını yitirirken, 6 militan etkisiz hale getirildi.

Pakistan'da saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor. Her iki eyalette de Peştun ve Beluc etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.