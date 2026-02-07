Pakistan’da Cuma namazı sırasında camide meydana gelen patlamada can kaybı 36’ya yükseldi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide meydana gelen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 36'ya çıktığı ifade edildi.

Dawn gazetesinin aktardığına göre, Pakistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (PIMS) yetkilileri saldırıya ilişkin son verileri paylaştı. Cuma namazı sırasında gerçekleşen patlamada ölü sayısının 36'ya çıktığı, yaralıların bir kısmının ise hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

DEAŞ BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Gazeteye konuşan güvenlik kaynakları, ön soruşturma kapsamında saldırganın terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğunun değerlendirildiğini açıkladı. Şüphelinin daha önce Afganistan'a birçok kez seyahat ettiğinin tespit edildiği bildirildi.

Associated Press'in (AP) haberinde ise söz konusu saldırıyı terör örgütü DEAŞ bağlantılı bir grubun üstlendiği ifadesi yer aldı.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün cuma namazı sırasında camide patlama meydana gelmiş, ilk belirlemelere göre 31 kişi hayatını kaybettiği ve 169 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, patlamanın "intihar saldırısı" sonucu meydana geldiğini belirtmişti.