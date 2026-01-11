Pakistan’da düğün kabusa döndü: Gelin ve damat dahil 8 ölü
Pakistan'da düğün evindeki tüp patladı. Feci olay nedeniyle en az 8 kişi yaşamını yitirdi.
Geo News'ün haberine göre polis ekipleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düğün yapılan evdeki tüpün patladığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis, patlamada ilk belirlemelere göre gelin ve damat ile 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR
Düğün evinin yıkılması sonucu enkaz altında kalanların olduğu, patlama sebebiyle çevredeki en az 4 evin hasar gördüğü bildirildi.
Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.