Pakistan’da düğün kabusa döndü: Gelin ve damat dahil 8 ölü

Geo News'ün haberine göre polis ekipleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düğün yapılan evdeki tüpün patladığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Polis, patlamada ilk belirlemelere göre gelin ve damat ile 6 kişinin yaşamını yitirdiğini, 9 yaralının hastaneye kaldırıldığını açıkladı.