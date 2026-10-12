Pakistan’da eğitim uçağı yere çakıldı: 2 ölü

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait PAC MFI-17 Mushshak tipi eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle Belucistan eyaletinin Ketta kentinde düştüğü kaydedildi.

Açıklamada, kazada uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptıkları açıklamalarda kazayla ilgili üzüntülerini ifade etti.