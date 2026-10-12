Pakistan’da eğitim uçağı yere çakıldı: 2 ölü

Pakistan ordusuna ait eğitim uçağın Belucistan eyaletinde düştü. Kaza nedeniyle 2 pilot yaşamını yitirdi.

Pakistan’da eğitim uçağı yere çakıldı: 2 ölü
AA
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Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Hava Kuvvetlerine ait PAC MFI-17 Mushshak tipi eğitim uçağının teknik arıza nedeniyle Belucistan eyaletinin Ketta kentinde düştüğü kaydedildi.

Pakistan’da eğitim uçağı yere çakıldı: 2 ölü

Açıklamada, kazada uçaktaki 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Şahbaz Şerif ve İçişleri Bakanı Muhsin Nakvi, yaptıkları açıklamalarda kazayla ilgili üzüntülerini ifade etti.

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#PAKİSTAN #BELUCİSTAN

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