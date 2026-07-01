Pakistan’da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci hayatını kaybetti

Pakistan'ın Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, Lahor'un Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısının çöktüğünü ve bu sırada içeride yaklaşık 40 öğrenci olduğunu açıkladı.

5 ÖĞRENCİ YARALANDI, EN AZ 7 ÖĞRENCİ ENKAZ ALTINDA

Enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını söyleyen Nazir, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin ise yaralı olduğunu kaydetti. Arama kurtarma görevlileri, enkaz altında hala en az 7 öğrencinin olduğunu aktardı. Olayın ardından başlatılan incelemede, etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör