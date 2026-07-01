Pakistan'da etüt merkezinin çatısı çöktü: 14 öğrenci hayatını kaybetti
Pakistan'ın Lahor kentinde bir etüt merkezinin çatısının çökmesi sonucu 14 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 5 öğrencinin ise yaralandığı belirtildi.
Pakistan'ın Pencap Eyaleti Sağlık Bakanı Khawaja Imran Nazir, Lahor'un Kahna bölgesindeki etüt merkezinin çatısının çöktüğünü ve bu sırada içeride yaklaşık 40 öğrenci olduğunu açıkladı.
5 ÖĞRENCİ YARALANDI, EN AZ 7 ÖĞRENCİ ENKAZ ALTINDA
Enkazdan çok sayıda öğrencinin kurtarıldığını söyleyen Nazir, hastaneye kaldırılan 19 öğrenciden 14'ünün hayatını kaybettiğini, 5'inin ise yaralı olduğunu kaydetti. Arama kurtarma görevlileri, enkaz altında hala en az 7 öğrencinin olduğunu aktardı. Olayın ardından başlatılan incelemede, etüt merkezinin sahibi dahil 2 kişi gözaltına alındı.
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