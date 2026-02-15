Pakistan’da feci çarpışma: Yolcu otobüsü ters şeride girdi! 11 ölü

Pakistan’da yolcu otobüsü beton kiriş yüklü tırla çarpıştı. Feci kazada en az 11 kişi yaşamını yitirdi.

AA

Geo News gazetesinin haberine göre, Pakistan'ın Sindh eyaletinde Pencap'tan Karaçi'ye giden yolcu otobüsü ile beton kiriş yüklü tır çarpıştı.

Polis, kazada otobüsteki 9 yolcu ile şoför ve muavinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 10 kişinin çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Kazaya karışan otobüsün ters şeritte ilerlediği açıklandı.

