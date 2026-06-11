Pakistan’da feci kaza: Helikopter yere çakıldı! 22 asker yaşamını yitirdi
Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde dün askeri helikopter düşmüştü. Arama-kurtarma çalışmaları sonrasında 22 askerin cansız bedenine ulaşıldı.
Pakistan'da teknik arıza sebebiyle dün kalkış sonrası Azad Cammu Keşmir bölgesindeki Muzafferabad kenti yakınlarında meydana gelen kaza sonucu yapılan arama-kurtarma çalışmalarında helikopterde bulunan tüm mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı.
AA muhabirine konuşan Pakistanlı kaynaklar, kaza sonucu 1 albay, 2 binbaşı ve 19 askerin yaşamını yitirdiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.
Hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.
Pakistan ordusuna ait "Mi-17" tipi helikopter, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında dün kalkış sonrası teknik arıza nedeniyle düşmüştü.