Pakistan’da feci kaza: Helikopter yere çakıldı! 22 asker yaşamını yitirdi

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinde dün askeri helikopter düşmüştü. Arama-kurtarma çalışmaları sonrasında 22 askerin cansız bedenine ulaşıldı.

Pakistan’da feci kaza: Helikopter yere çakıldı! 22 asker yaşamını yitirdi
AA

Pakistan'da teknik arıza sebebiyle dün kalkış sonrası Azad Cammu Keşmir bölgesindeki Muzafferabad kenti yakınlarında meydana gelen kaza sonucu yapılan arama-kurtarma çalışmalarında helikopterde bulunan tüm mürettebatın cansız bedenlerine ulaşıldı.

AA muhabirine konuşan Pakistanlı kaynaklar, kaza sonucu 1 albay, 2 binbaşı ve 19 askerin yaşamını yitirdiğini, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

Hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlendi.

Pakistan’da feci kaza: Helikopter yere çakıldı! 22 asker yaşamını yitirdi

Pakistan ordusuna ait "Mi-17" tipi helikopter, Azad Cammu Keşmir bölgesinin Muzafferabad kenti yakınlarında dün kalkış sonrası teknik arıza nedeniyle düşmüştü.

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