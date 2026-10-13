Pakistan’da feci kaza: Tren raydan çıktı! 5 ölü

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da Peşaver kentine giden yolcu treni, Multan bölgesindeki istasyon yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Pakistan Demir Yolları Sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Trenin makinisti Rizwan Abbas ise yolcu treninin saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini aktardı.

Geo News kanalının haberine göre kurtarma ekipleri, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.