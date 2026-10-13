Pakistan’da feci kaza: Tren raydan çıktı! 5 ölü

Pakistan'da yolcu treni raydan çıktı. Feci kaza nedeniyle 5 kişi yaşamını yitirdi.

Pakistan’da feci kaza: Tren raydan çıktı! 5 ölü
AA
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Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'da Peşaver kentine giden yolcu treni, Multan bölgesindeki istasyon yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenle raydan çıktı.

Pakistan Demir Yolları Sözcüsü, gazeteye yaptığı açıklamada, kazada 5 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 30'dan fazla kişinin yaralandığını belirtti.

Trenin makinisti Rizwan Abbas ise yolcu treninin saatte 100 kilometre hızla ilerlediğini aktardı.

Geo News kanalının haberine göre kurtarma ekipleri, 13 vagondaki yolcuların tahliye edildiğini, bir vagonda ise çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Pakistan’da feci kaza: Tren raydan çıktı! 5 ölü

ÜLKEDE TREN KAZALARI ARTIYOR

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif de yaralanan yolcuların durumundan endişe duyduğunu belirterek kurtarma çalışmalarının hızlandırılması ve yaralılara vakit kaybetmeden gerekli tıbbi müdahalenin yapılması talimatını verdi.

Ülkede son bir yılda yaşanan bir dizi tren kazası, Pakistan Demir Yollarının tren ve demir yolu hatlarının bakımına ilişkin ihmalleri ve yapısal sorunları konusunda endişeleri artırdığı belirtiliyor.

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#PAKİSTAN

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