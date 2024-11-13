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Giriş Tarihi: 13.11.2024 11:41

Pakistan’da feci kaza: Yüksek hız can aldı

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan bölgesinde korkunç bir kaza gerçekleşti. Yolcu otobüsü nehre düştü. Olayda, 26 kişinin öldüğü düşünülüyor.

AA
Pakistan’da feci kaza: Yüksek hız can aldı

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan'daki Gilgit Baltistan'ın Diamer bölgesinden polis yetkilisi Sher Khan, dün meydana gelen olaya ilişkin açıklama yaptı.

Khan, Pencap'ın Chakwal bölgesi istikametinde seyreden otobüsün nehre düşmesi sonucu kaybolanların öldüğünü değerlendirdiklerini dile getirerek olayda toplam 26 kişinin hayatını kaybettiğini tahmin ettiklerini bildirdi.

Kazanın, sürücünün yüksek hız nedeniyle aracın kontrolünü kaybetmesinden kaynaklandığını belirten Khan, otobüsün vinç yardımıyla nehirden çıkarıldığını aktardı.

CANSIZ BEDENLERE ULAŞILMAYA ÇALIŞILIYOR

Khan, cesetlerin bulunması için çalışmaların sürdüğünü ve bölge halkının da çalışmalara katıldığını söyledi.

Pakistan'ın kuzeyindeki Gilgit Baltistan'dan bir düğüne katılmak için hareket eden otobüsün dün İndus Nehri'ne düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre otobüsteki yolculardan 18'inin öldüğü bildirilmişti.

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Pakistan’da feci kaza: Yüksek hız can aldı
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