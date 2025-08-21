Pakistan'da havai fişek fabrikasındaki patlamada 34 kişi yaralandı
Pakistan'ın Karaçi şehrinde bulunan bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı. Patlamanın ardından çıkan yangın çevredeki binalara ve araçlara zarar verirken, alevler kısa sürede söndürüldü.
Pakistan'ın güneyindeki liman kenti Karaçi'de bir havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamada 34 kişi yaralandı.
YANGIN BİNALARA VE ARAÇLARA ZARAR VERDİ
Yetkililer, patlamanın ardından çıkan yangının çevredeki binalara ve araçlara zarar verdiğini belirtti.
KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Depodaki yangın sırasında çok sayıda patlama olduğunu kaydeden yetkililer, yangının kısa sürede söndürüldüğünü açıkladı.