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Giriş Tarihi: 9.1.2025 12:09 Son Güncelleme: 9.1.2025 12:34

Pakistan’da hükümet binası düştü: Ayrılıkçılar polis karakolunu yaktı

Pakistan son zamanlarda ülkenin bazı eyaletlerinde ayrılıkçı saldırılarla sarsılıyor. Beluç Kurtuluş Ordusu adlı grup geçen gün bir hükümet binasını ve polis karakolunu hedef aldı.

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Pakistan’da hükümet binası düştü: Ayrılıkçılar polis karakolunu yaktı

Pakistan'ın Khuzdar kentinde dün ayrılıkçı bir grup hükümet binasına, polis karakoluna ve bankaya bir saldırı düzenledi.

Polis, perşembe günü yaptığı açıklamada, onlarca silahlı Beluci ayrılıkçısının güneybatı Pakistan'daki ücra bir bölgede bir hükümet binasını ele geçirdiğini, bir bankayı soyduğunu ve bir polis karakolunu yaktığını bildirdi.

Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA) Belucistan'ın Khuzdar kentinde çarşamba günü gerçekleşen saldırının sorumluluğunu üstlendi. Analistler, ayrılıkçıların ulusal güvenliğe büyük tehdit oluşturmaya başladığını bildirdi.

Yetkililer saldırıda can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Yerel polis memuru Suhail Halid, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle ayrılıkçıların kaçtığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.

ÜLKEDE ŞİDDET ARTIYOR

Son aylarda Pakistan'ın Belucistan ve Hayber Pahtunhva eyaletlerinde, çoğunluğu Beluci ayrılıkçılarının sorumlu tutulduğu militan şiddetinde artış yaşandı.

Petrol ve mineral zengini Belucistan, Pakistan'ın en büyük ama aynı zamanda en az nüfusa sahip eyaletidir. Nüfusun çoğunluğu Belucilerden oluşur.

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Pakistan’da hükümet binası düştü: Ayrılıkçılar polis karakolunu yaktı
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