Pakistan’da hükümet binası düştü: Ayrılıkçılar polis karakolunu yaktı

Pakistan'ın Khuzdar kentinde dün ayrılıkçı bir grup hükümet binasına, polis karakoluna ve bankaya bir saldırı düzenledi.

Polis, perşembe günü yaptığı açıklamada, onlarca silahlı Beluci ayrılıkçısının güneybatı Pakistan'daki ücra bir bölgede bir hükümet binasını ele geçirdiğini, bir bankayı soyduğunu ve bir polis karakolunu yaktığını bildirdi.

Beluç Kurtuluş Ordusu (BLA) Belucistan'ın Khuzdar kentinde çarşamba günü gerçekleşen saldırının sorumluluğunu üstlendi. Analistler, ayrılıkçıların ulusal güvenliğe büyük tehdit oluşturmaya başladığını bildirdi.

Yetkililer saldırıda can kaybının yaşanmadığını bildirdi.

Yerel polis memuru Suhail Halid, güvenlik güçlerinin olay yerine gelmesiyle ayrılıkçıların kaçtığını ve durumun kontrol altına alındığını belirtti.