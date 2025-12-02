Pakistan’da hükümet yetkilisine suikast: 4 ölü

Saldırıda, Afganistan sınırına yakın Miran Şah bölgesinde görev yapan hükümet yetkilisi Şah Veli, 2 koruma görevlisi ile yoldan geçen bir kişinin yaşamını yitirdiğini aktaran Khan, saldırıyı henüz üstlenen olmadığını kaydetti.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçleri ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise BLA saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.