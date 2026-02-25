Pakistan’da iftar saatinde bombalı saldırı: 2 polis hayatını kaybetti

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, yaptığı açıklamada, saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Saldırıda 2 polis memurunun hayatını kaybettiği, yaralanan 1 polis memurunun ise tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Geo News'in haberine göre, Pencap ile Hayber Pahtunhva eyaletlerini birbirine bağlayan köprü yakınlarında dün iftar saatinde intihar saldırısı düzenlendi.

PAKİSTAN'DA TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılar düzenliyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.