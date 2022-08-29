Pakistan’da iklim felaketi yardıma koşan ilk ülke Türkiye

Günlerdir muson yağmurlarının tetiklediği sellerle boğuşan Pakistan'da bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 348'i çocuk olmak üzere 1061 kişi hayatını kaybetti. 700 bini aşkın ev yıkıldı. Birçok köy tamamen sular altında kaldı. 33 milyon kişi sellerden etkilendi. Yüz binlerce kişi kişi evlerini terk etti. Yolların kapanması ve köprülerin yıkılması sonucu binlerce kişi mahsur kaldı. Başbakan Şahbaz Şerif, muson yağmurlarının Pakistan'ın son 30 yılda gördüğü en şiddetli yağış olduğunu kaydetti. Muson yağmurlarının bu yıl öngörülemeyen bir şekilde 2 aydır sürdüğüne dikkat çeken uzmanlar ise Pakistan'ın üçte ikisinin sular altında kalabileceği uyarısında bulundu. Pakistanlı siyasiler yaşananları "iklim kıyameti" olarak tanımladı.Pakistan'ın yardım çağrılarına ilk koşan ülke yine Türkiye oldu. Türkiye'nin gönderdiği yardım malzemesi taşıyan 4 kargo uçağı başkent İslamabad'a ulaştı. Pakistan'ın yardım çağrıları sürerken Türkiye yardıma koşan ilk ülke oldu. AFAD ekibi tarafından toplamda 1380 aile tipi çadır, 3008 gıda kolisi, 1000 hijyen kolisi, 1000 adet bebek maması, 320 battaniye ve 480 yastık afetzedelere ulaştırıldı. Uluslararası ajanslar da Türkiye'nin Pakistan'ın yaptığı uluslararası yardım çağrısına ilk cevap veren ülke olduğuna dikkat çekti.TÜRKİYE'NİN yardım uçakları, afetzede Pakistan halkına barınma, beslenme, hijyen malzemeleri ve bebekler için mama götürdü. AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gönderilen yardımları, "kardeşin kardeşine verdiği destek" olarak nitelendirdi.SEL sularının yolları çökertmesi ve köprüleri yıkmasından dolayı binlerce kişiye ulaşılamıyor. Altyapının tamamen çökmesinden dolayı arama kurtarma ve yardım faaliyetleri de ciddi şekilde aksıyor. Selzedeler yaşanan felaketi "Suların ardından geride elimizde hiçbir şey kalmadı" sözleriyle anlattı.