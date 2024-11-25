Pakistan’da Imran Khan destekçileri polisle çatıştı: 1 ölü, 124 yaralı





"SON NEFESİME KADAR KALACAĞIM"

Khan'ın eşi Büşra Khan ise yayınladığı video mesajında, İslamabad'a ulaştıklarını ve herkesin başkente gelmesi gerektiğini belirterek, "Kardeşlerim, Imran bizimle olmadığı sürece bu yürüyüşü sona erdirmeyeceğiz. Son nefesime kadar orada kalacağım ve hepiniz beni desteklemelisiniz. Bu sadece kocamla ilgili değil, ülke ve onun lideriyle ilgili" dedi.