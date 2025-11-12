Pakistan’da intihar saldırısı: 12 ölü 36 yaralı

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da dün mahkeme binası yakınlarında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Saldırıda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı bildirildi. Saldırı sonrası açıklama yapan Pakistan Savunma Bakanı Khavaja Muhammed Asıf, "Savaş halindeyiz. Pakistan ordusunun Afganistan-Pakistan sınırında ve Belucistan'ın uzak bölgelerinde bu mücadeleyi verdiğini düşünenler bugün İslamabad'da bölge mahkemesindeki intihar saldırısını uyanış çağrısı olarak görmeli" ifadelerini kullandı.

Bu ortamda Afganistan yönetimi ile "başarılı müzakere umudunu korumanın nafile olduğunu" savunan Asıf, saldırıyı Kabil'den bir mesaj olarak yorumladı. Asıf, "Pakistan buna yanıt verecek güce sahiptir" dedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan Türkiye, terör saldırısını güçlü biçimde kınadı.