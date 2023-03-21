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Giriş Tarihi: 21.3.2023 21:57

Pakistan'da istihbarat görevlisi Tuğgeneral Barki düşürüldüğü pusuda öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde Servislerarası İstihbarat Kurumunda (ISI) görevli Tuğgeneral Mustafa Kemal Barki militanların saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

AA
Pakistan’da istihbarat görevlisi Tuğgeneral Barki düşürüldüğü pusuda öldü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Tuğgeneral Barki ve kendisine eşlik eden askerlerin Güney Veziristan'da seyahat halindeyken militanların pususuna düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada Barki ve şoförünün yaşamını yitirdiği, 2'si ağır 7 askerin yaralandığı aktarıldı.

Pakistan ordusunun açıklamasında saldırıyı kimin düzenlediğine dair bilgiye yer verilmedi.

TERÖR SALDIRILARINDA ARTIŞ

Pakistan'da özellikle Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde son aylarda terör saldırıları arttı.

İslamabad, bu saldırıların Afganistan'da konuşlu Pakistan Talibanı (TTP) tarafından planlandığını ve yönetildiğini belirtiyor. Afganistan ise bu iddiaları reddediyor.

Pakistan'ın Peşaver şehrinde 30 Ocak'ta öğle namazı sırasında camiye düzenlenen intihar saldırısında çoğu polis 102 kişi hayatını kaybetmişti.

Belucistan'da 6 Mart'ta düzenlenen intihar saldırısında 10 polis yaşamını yitirmişti.

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Pakistan'da istihbarat görevlisi Tuğgeneral Barki düşürüldüğü pusuda öldü
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