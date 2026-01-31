Pakistan’da kanlı çatışma! 10 asker hayatını kaybetti

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleri ile militanlar arasında çıkan çatışmada 10 askerin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Adının açıklanmasını istemeyen bir güvenlik yetkilisi, militanların sabah erken saatlerde Belucistan eyaletinde 12 farklı noktaya saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıların ardından güvenlik güçlerinin hızla harekete geçtiğini kaydeden yetkili, çıkan şiddetli çatışmalarda ilk belirlemelere göre 10 askerin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda askerin de yaralandığını ifade etti.

109 MİLİTAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Yetkili, son 48 saat içinde militanlara yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 109 militanın etkisiz hale getirildiğini vurguladı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.