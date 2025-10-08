Pakistan’da kanlı çatışma: 11 asker hayatını kaybetti

Operasyon sırasında, Hindistan tarafından desteklendiği öne sürülen Pakistan Talibanı (TTP) mensuplarıyla çatışma çıktı. Şiddetli çatışmada Yarbay Cüneyd Arif, Binbaşı Tayyab Rahat ve 9 asker hayatını kaybetti.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri Halkla İlişkiler Servisi (ISPR) tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin Afganistan sınırına yakın Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Orakzai bölgesinde istihbarat üzerine operasyon düzenlediği belirtildi.

SALDIRILAR PAHTUNHVA VE BELUCİSTAN EYALETLERİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.