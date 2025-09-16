Pakistan’da kanlı çatışma: 5 asker öldü

Daha sonra bölgede çıkan çatışmada, Hindistan destekli olduğu ifade edilen "Fitna al Hindustan" örgütüyle bağlantılı 5 militan öldürüldü.

Geo News'in haberine göre, Pakistan'ın Kech bölgesinde militanlara karşı düzenlenen güvenlik operasyonu sırasında el yapımı patlayıcı infilak etti.

PAKİSTAN-AFGANİSTAN SINIRINDA "TERÖR" GERİLİMİ

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.