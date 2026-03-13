Pakistan’da kanlı patlama: Polis aracının yanında infilak, 7 polis hayatını kaybetti

Pakistan'da polisleri hedef alan bir patlama meydana geldi. Hayber Pahtunhva eyaletinde bir polis aracının yakınında gerçekleşen patlamada 7 polis memuru yaşamını yitirdi.

Pakistan basınında yer alan haberlere göre patlama, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Lakki Marwat bölgesinde bir polis aracının yakınında meydana geldi.

6 POLİS OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, patlama sırasında 6 polis memurunun olay yerinde hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ağır yaralanan bir polis memurunun ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ve can kaybının 7'ye yükseldiği ifade edildi.

BÖLGEYE EK GÜVENLİK GÜÇLERİ SEVK EDİLDİ

Yetkililer, patlamanın ardından güvenliği sağlamak ve olası yeni saldırılara karşı önlem almak amacıyla bölgeye ek polis birliklerinin gönderildiğini açıkladı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanının (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusunun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.