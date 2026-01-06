Pakistan’da kanlı saldırı: El yapımı patlayıcı can aldı

Yerel kaynaklara göre, Belucistan eyaletine bağlı Panjgur bölgesinde saldırganlar bir motosiklete yerleştirilen patlayıcıyı kalabalık bir noktada infilak ettirdi.

1 ÖLÜ, 16 YARALI

Sivillerin yoğun olarak bulunduğu bölgede meydana gelen patlamada 1 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.