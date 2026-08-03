Pakistan’da kanlı saldırı: Karakol önündeki patlamada 14 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan’da karakola girmeye çalışan saldırganın üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu 14 kişi hayatını kaybetti.

Pakistan’da kanlı saldırı: Karakol önündeki patlamada 14 kişi yaşamını yitirdi
AA

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistanlı yetkililer, Hayber Pahtunhva eyaletinin Swat bölgesindeki bir polis karakolu önünde meydana gelen patlamaya ilişkin açıklama yaptı.

Yetkililer, karakola girmeye çalışırken görevdeki polislerce durdurulan bir saldırganın, üzerinde taşıdığı patlayıcıları infilak ettirdiğini kaydetti.

Patlamada aralarında polis ve sivillerin de bulunduğu 14 kişinin hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 24 kişinin yaralandığını ifade etti.

Yetkililer, patlamanın olduğu sırada karakol yakınlarında bir kalabalığın "barış yanlısı" protesto için toplandığını ve göstericilerin saldırıdan etkilendiğini aktardı.

Henüz hiçbir grubun üstlenmediği saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#PAKİSTAN

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