Pakistan’da kanlı saldırı püskürtüldü: 4 militan etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarına göre saldırganlardan biri, patlayıcı yüklü aracı karargahın dış duvarına sürerek infilak ettirdi. Şiddetli patlamanın, yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Miranşah kentinden duyulduğu aktarıldı.

SIZMA GİRİŞİMİ BAŞARISIZ OLDU

Patlamanın ardından 4-5 militanın karargaha girmeye çalıştığı ancak güvenlik güçlerinin anında müdahalesiyle bu girişimin engellendiği belirtildi. Çatışmada 3 militan olay yerinde öldürüldü.

Olay sonrası bomba imha ekipleri, polis ve askeri birlikler bölgeye sevk edilirken, devam eden operasyonlarda 1 militanın daha kuşatıldığı bildirildi. İlçe genelinde güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarılırken, ana kara yolundaki trafik tedbir amacıyla geçici olarak durduruldu.

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, TTP'nin Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.