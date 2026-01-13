Pakistan’da kanlı saldırıda barış komitesi üyeleri hedef alındı: 4 ölü

Dawn gazetesinin aktardığı bilgilere göre, Hoed semtinde seyir halindeki bir araca silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi.

BARIŞ KOMİTESİ ÜYELERİ HAYATINI KAYBETTİ

Pusu tipi saldırıda, aynı araçta bulunan bölgesel barış komitesi üyesi 4 kişi olay yerinde yaşamını yitirdi. Saldırının, barış komitesi üyelerinin Gulbadin Landai Dak bölgesinde katıldıkları yerel bir toplantıdan dönerken gerçekleştiği belirtildi.

Pakistan İçişleri Bakanı Mohsin Naqvi, saldırıyı kınadı. Naqvi, yaptığı açıklamada, "Militanların korkakça eylemleri, ulusun terörizme karşı kararlı duruşunu asla sarsamaz" ifadelerini kullandı.

Kasım 2025'te Bannu'da bir barış komitesi ofisine düzenlenen saldırıda 7 kişi öldürülmüştü.

PAKİSTAN'IN TERÖR SORUNU

Pakistan'da silahlı saldırılar, özellikle Afganistan'a sınırı bulunan Hayber Pahtunhva ve Belucistan eyaletlerinde yoğunlaşıyor.

Her iki eyalette de Peştun ve Beluci etnik gruplarının haklarını savunduklarını ileri süren silahlı gruplar, Pakistan güvenlik güçlerine ve sivillere yönelik saldırılarda bulunuyor.

İslamabad, Pakistan Talibanı'nın (TTP) Afganistan'da mevzilendiğini ve saldırılarını buradan organize ettiğini savunurken, Afganistan yönetimi bu iddiaları reddediyor.

Belucistan'da ise Belucistan Kurtuluş Ordusu'nun (BLA) saldırıları ön plana çıkıyor. BLA, Belucistan eyaletinin Pakistan'dan ayrılmasını ve Beluc halkının bu bölgeyi yönetmesini istiyor.