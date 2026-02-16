Pakistan’da karakol yakınlarında şiddetli patlama: 2 ölü, 14 yaralı
Pakistan’da polis karakolu yakınlarında patlama meydana geldi. Olay nedeniyle 2 kişi yaşamını yitirirken, en az 14 kişi de yaralandı.
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bannu bölgesinde yer alan Miryan Polis Karakolu yakınlarında patlama meydana geldi.
Karakolun ana kapısı yakınında bir motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, en az 14 kişi yaralandı.
Patlamanın ardından polis, bölgeyi güvenlik çemberine alarak arama çalışması başlattı. Ekipler, soruşturma başlatıldığını belirtti.
Bannu Bölge Polis Müdürü (DIG) Sajjad Khan yaptığı açıklamada, "Olay yerindeki güvenlik personeli patlamadan zarar görmedi" dedi.
Eyalet Valisi Faisal Karim Kundi, Miryan Polis Merkezi önündeki patlamayı kınadı.