Pakistan’da karakol yakınlarında şiddetli patlama: 2 ölü, 14 yaralı

Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bannu bölgesinde yer alan Miryan Polis Karakolu yakınlarında patlama meydana geldi.

Karakolun ana kapısı yakınında bir motosiklete yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu biri çocuk 2 kişi hayatını kaybederken, en az 14 kişi yaralandı.

Patlamanın ardından polis, bölgeyi güvenlik çemberine alarak arama çalışması başlattı. Ekipler, soruşturma başlatıldığını belirtti.