Pakistan'da kömür madeni çöktü! Ölü sayısı 34'e yükseldi

Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinde kömür madeninin çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e çıktı. Madenin içinde mahsur kalanlara ulaşmak için arama ve kurtarma operasyonunun devam ettiği ifade edildi.

Pakistan’da kömür madeni çöktü! Ölü sayısı 34’e yükseldi
AA

Dawn gazetesinin haberine göre, Sorange bölgesinde bulunan Sardar Usman Kömür Şirketince işletilen özel bir kömür madeninde 30 Temmuz'da yaşanan metan gazı patlaması sonrası meydana gelen çökmede ölen madencilerin sayısı 34'e yükseldi.

ARAMA VE KURTARMA OPERASYONU DEVAM EDİYOR

İl Afet Yönetim Kurumu (PDMA), madenin içinde mahsur kalanlara ulaşmak için arama ve kurtarma operasyonunun devam ettiğini bildirdi.

Pakistan genelinde kömür madenciliği kazaları, metan gazı patlamaları, yetersiz havalandırma ve güvenlik önlemleri nedeniyle sıkça yaşanıyor.

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Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#PAKİSTAN #BELUCİSTAN

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