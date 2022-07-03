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Giriş Tarihi: 3.7.2022 12:08

Pakistan'da korkunç kaza! 19 kişi yaşamını yitirdi

AA
Pakistan’da korkunç kaza! 19 kişi yaşamını yitirdi

Pakistan'da bir facia yaşandı. Ravalpindi'ye doğru yolan çıkan bir otobüs vadiye devrildi. Kaza sonucunda 19 kişi öldü, 12 kişi ise yaralandı.

Pakistan'ın Belucistan eyaletinde yolcu otobüsünün vadiye devrilmesi sonucu en az 19 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Ketta şehrinden Ravalpindi'ye doğru yola çıkan otobüs, henüz belirlenemeyen bir sebeple Shirani bölgesinde vadiye devrildi. Kazada en az 19 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Yetkililer, otobüste 35 kişinin bulunduğunu ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Başbakan Şahbaz Şerif, kazada hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

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Pakistan'da korkunç kaza! 19 kişi yaşamını yitirdi
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