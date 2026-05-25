Pakistan’da korkunç kaza: Son süratle seyreden minibüs otobüse çarptı: 17 ölü

Pakistan'da acil durum kurtarma hizmetleri yetkilisi Shah Fahad, yaptığı açıklamada, Hayber Pahtunhva eyaletinin Mardan kentinde süratli seyreden bir minibüsün, otoyol kenarında park halindeki otobüse çarptığını belirtti.

Kazada ilk belirlemelere göre 17 kişinin öldüğünü ve 5 kişinin yaralandığını bildiren Fahad, ön bulguların minibüs sürücüsünün ihmalinin kazaya yol açmış olabileceğini gösterdiğini ifade etti.

