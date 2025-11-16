Pakistan’da korkunç patlama: Havai fişek fabrikası havaya uçtu
Pakistan’da havai fişek fabrikası infilak etti. Patlamada en az 6 kişi can verdi.
Pakistan'ın Dawn gazetesinin haberine göre, arama kurtarma yetkilileri, Haydarabad kentindeki havai fişek fabrikasında patlama meydana geldiğini, patlamanın ardından fabrikada yangın çıktığını belirtti.
Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını ifade etti.
İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin ivedi şekilde olay yerine sevk edildiğini aktaran yetkililer, kurtarma ve yangın söndürme operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.
FABRİKADA YASA DIŞI ÜRETİM
Latifabad Emniyetinden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini söyledi.
Haydarabad Başkomiseri Adeel Chandio, kurtarma ekiplerinin cesetleri bulmak için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, polis yetkililerinin de fabrikanın kime ait olduğunu araştırdığını belirtti.