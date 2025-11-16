Pakistan’da korkunç patlama: Havai fişek fabrikası havaya uçtu

İtfaiye ve kurtarma ekiplerinin ivedi şekilde olay yerine sevk edildiğini aktaran yetkililer, kurtarma ve yangın söndürme operasyonlarının sürdüğünü kaydetti.

Yetkililer, patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

FABRİKADA YASA DIŞI ÜRETİM

Latifabad Emniyetinden Komiser Yardımcısı Saud Lund, havai fişeklerin ruhsatsız şekilde, yasa dışı üretildiğini söyledi.

Haydarabad Başkomiseri Adeel Chandio, kurtarma ekiplerinin cesetleri bulmak için olay yerinde çalışmalarını sürdürdüğünü, polis yetkililerinin de fabrikanın kime ait olduğunu araştırdığını belirtti.