Pakistan'da LPG tankeri havaya uçtu: 2 ölü

Pakistan'ın Sind eyaletindeki Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tanker infilak etti. Patlama sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi can verdi.

Pakistan’da LPG tankeri havaya uçtu: 2 ölü
İHA
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Pakistan'ın Sind eyaletinde bulunan Sukkur kentinde sıvılaştırılmış gaz (LPG) taşıyan tankerin patlaması sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 5'ten fazla kişi ağır yaralandı.

Patlama ve ardından çıkan şiddetli yangın tankeri tamamen tahrip ederken, çevredeki büyük yük kamyonları, tırlar ve otomobillerin de aralarında bulunduğu 5 araçta ciddi hasar meydana geldi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, kurtarma ekipleri bölgedeki tahliye ve yangın söndürme çalışmalarına başladı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#PAKİSTAN

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